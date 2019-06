POL-OH: Sprengung Geldautomat - Fluchtfahrzeug aufgefunden - Polizei suchen Zeugen

Polizeipräsidium Osthessen

Sprengung Geldautomat - Fluchtfahrzeug aufgefunden - Polizei suchen Zeugen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 19.06.2019

Sprengung Geldautomat, Fluchtfahrzeug aufgefunden, Polizei suchen Zeugen Alsfeld - Wie die Polizei bereits berichtete, sprengten unbekannte Täter am Mittwoch, dem 12. Juni, gegen 2:45 Uhr, einen Geldautomaten in der Commerzbank in Alsfeld. Die Täter erbeuteten hierbei mehrere Tausend Euro. Zeugen beobachteten, wie ein silberner Opel/Mokka vom Tatort flüchtete. Dieses Fluchtfahrzeug mit dem Kennzeichen M-AV 6665 konnte einen Tag später, am 13. Juni in Alsfeld in der Straße "Am Hofacker"/Ecke "Junkergarten" aufgefunden werden. Weiterhin ergaben die Ermittlungen, dass mindestens zwei männliche Personen den Pkw benutzten. Die Verdächtigen könnten sich schon einige Tage im Stadtgebiet Alsfeld aufgehalten haben. Womöglich mieteten sie sich auch in einem Hotel oder einer Pension ein. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Tatfahrzeug oder den Personen machen können, melden sich bitte bei Kriminalpolizei Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

