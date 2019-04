Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrrad aus Geräteschuppen gestohlen; Aurich - Kennzeichen gestohlen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrrad aus Geräteschuppen gestohlen

Ein hochwertiges Herrenrad haben Unbekannte aus einem Geräteschuppen an der Leerer Landstraße, nahe der Einmündung Langer Kamp, in Aurich gestohlen. Es handelt sich um ein schwarzes Sub Sport der Firma Scott. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 9:45 Uhr, und Montag, 7:30 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Kennzeichen gestohlen

In der Zeit zwischen Sonntag, 12 Uhr, und Montag, 15 Uhr, haben Unbekannte das Kennzeichen BR 05 HF S gestohlen. Es gehört zu einem Fahrzeug, das auf einem Parkplatz am Hoheberger Weg in Aurich abgestellt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Kennzeichen entfernt und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

