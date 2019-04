Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Friedeburg - Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Die Polizei hat am Montag in Reepsholt an der Reepsholter Hauptstraße die Fahrerin eines Hyundai gestoppt. Bei der Verkehrskontrolle, die sich gegen 14 Uhr ereignete, stellten die Beamten fest, dass die 48-Jährige aus Werdum offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und ihre Autoschlüssel wurden sichergestellt. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen.

Werdum - Trunkenheit im Verkehr

Während einer Verkehrskontrolle in Werdum haben Polizeibeamte am Montag gegen 15 Uhr den Fahrer eines Chevrolet an der Hogewarfstraße gestoppt. Dabei stellten sie fest, dass der 51-Jährige offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Dem Mann aus der Samtgemeinde Esens wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Wittmund - Unfallflucht Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Hotels wurde am Montag zwischen 12 Uhr und 20 Uhr ein grauer Ford beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Unbekannter - mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken - mit seinem Auto gegen den Wagen. Entstanden ist ein Sachschaden schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9830.

