POL-AUR: Dornum - Einbruch in Restaurant; Großheide - Heranwachsender bei Verkehrsunfall verletzt; Visquard - Abfälle mit Gefahrstoffen entsorgt

Kriminalitätsgeschehen

Dornum - Einbruch in Restaurant

Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag, 1.4., auf Dienstag, 2.4., gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant an der Schöpfwerkstraße in Dornum verschafft. Nach bisherigem Erkenntnisstand beschädigten die Täter mit einem schweren Gegenstand eine Fensterscheibe und entwendeten unter anderem Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04933 2218.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Heranwachsender bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 18-jähriger Fahrer eines VW Up aus Eversmeer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Großheide verletzt worden. Er war gegen 10:40 Uhr auf der Südarler Landstraße unterwegs und wollte in die Arler Straße einbiegen. Dabei übersah er nach bisherigem Erkenntnisstand einen 27 Jahre alten Mann aus Hage, der in einem Ford Transit auf der Arler Straße in Richtung Nenndorf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Wagen. Der Ford Transit geriet dabei in den Straßengraben. Die Schwere der Verletzungen des 18-jährigen VW-Fahrers ist noch unklar.

Sonstiges Geschehen

Visquard - Abfälle mit Gefahrstoffen entsorgt

Unbekannte haben auf einem Gelände in der Nähe eines Gewässers unerlaubt Abfälle mit Gefahrstoffen entsorgt. Die Täter verschafften sich offenbar gewaltsam Zutritt zu dem Gelände am Manslagter Weg bei Visquard. Zwischen dem 1.1. und dem 13.4. entsorgten sie unter anderem Sprühdosen, Ölkanister und gestohlene Kennzeichen. Die Polizei ermittelt. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04925 2131.

