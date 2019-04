Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Fahrräder der Marke Bulls gestohlen; Aurich - Pkw-Anhänger gestohlen; Südbrookmerland - Diebstahl aus Auto; Riepe - Autokennzeichen gestohlen; Aurich - Mann mit Pfefferspray angegriffen

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Fahrräder der Marke Bulls gestohlen

Unbekannte haben zwischen Samstag und Sonntag Herrenfahrräder der Marke Bulls gestohlen. Ein rot-schwarzes Herrenrad wurde zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 7 Uhr, von einer Terrasse eines Privatgrundstücks am Schirumer Weg entwendet. Ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Bulls wurde zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 14:30 Uhr, von einem Fahrradständer am ZOB gestohlen. Beide Fahrräder waren jeweils mit einem Schloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Aurich - Pkw-Anhänger gestohlen

Unbekannte haben in der vergangenen Woche zwischen Dienstag und Samstag einen Pkw-Anhänger in Aurich gestohlen. Der Anhänger mit dem Kennzeichen AUR W 966 war zum Tatzeitpunkt zwischen Dienstag, 9.4., 18 Uhr, und Samstag, 13.4., 12 Uhr, auf einem Grundstück im Dannenkamp abgestellt. Es handelt sich dabei um einen silbernen Anhänger der Marke Koch. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606 215.

Südbrookmerland - Diebstahl aus Auto

Zu einem schwarzen Mitsubishi Colt haben sich Unbekannte zwischen Freitag- und Sonntagabend in Südbrookmerland unerlaubt Zugang verschafft und aus dem Auto Gegenstände gestohlen. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt, zwischen Freitag, 17:30 Uhr, und Sonntag, 15:30 Uhr, auf einem Privatgrundstück am Schuldamm in Victorbur abgestellt. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Riepe - Autokennzeichen gestohlen

Unbekannte haben die Kennzeichen AUR UV 449 gestohlen. Sie gehören zu einem roten Chevrolet, der zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 6:15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Dieselstraße in Riepe abgestellt war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04929 1310.

Aurich - Mann mit Pfefferspray angegriffen

Unbekannte haben einen 41 Jahre alten Mann aus Werlte (Emsland) am Sonntagmorgen angegriffen und dabei verletzt. Der 41-Jährige war auf dem Nachhauseweg von einem Diskotheken-Besuch, als der oder die Täter ihn gegen 4:30 Uhr auf der Egelser Straße in Aurich vermutlich mit Pfefferspray angriffen. Der Mann aus Werlte wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04929 1310.

