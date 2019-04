Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbrecher stehlen Porsche; Hinte - Bundesstraße zur Kranbergung voll gesperrt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbrecher stehlen Porsche

Unbekannte sind Donnerstagnacht in ein Einfamilienhaus an der Brauhausstraße in Norden eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter zwischen 23:15 Uhr und 23:30 Uhr Zutritt zum Gebäude, indem sie die Haustür gewaltsam öffneten. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und unter anderem ein Fernseher und mehrere Armbanduhren gestohlen. Außerdem entwendeten die Unbekannten einen Porsche, der in der Garage geparkt war. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, oder andere Hinweise geben können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

