Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund von Samstag, 13. April 2019:

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung ----- Freitagabend gegen 21.00 Uhr gerieten auf dem Marktplatz zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren in Streit. Der Streit eskalierte schließlich und die beiden traktierten sich mit Faustschlägen, bis beide bluteten. Der 20-jährige musste wegen eines Cuts über einem Auge mit einem Rettungswagen in die UEK gebracht werden. Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Aurich - Körperverletzung ----- In einer Lokalität an der Großen Mühlenwallstraße schlug am frühen Samstagmorgen ein stark alkoholisierter 53-jähriger Mann einem 50-jährigen Gast plötzlich und unerwartet mit der Faust ins Gesicht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Schläger, der zuvor bereits mehrere Polizeieinsätze auslöste, in Gewahrsam genommen und es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung gegen ihn eingeleitet.

Aurich - Sachbeschädigung ----- In der Nacht zum Freitag, vermutlich gegen 01.30 Uhr, kam es zu einer Beschädigung im Eingangsbereich der Sparkasse. Derzeit unbekannte Täter rissen den Zugangssensor der Automatiktür ab. Beobachtungen hierzu sollten der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 gemeldet werden.

Aurich - Sachbeschädigung an Pkw ----- Ein auf einem Anwohnerparkplatz in der Von- Jhering-Straße abgestellter Pkw Opel Antara wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem unbekannten Täter beschädigt. Die rechte Hintertür wurde offenbar mit einem nicht bekannten Werkzeug zerkratzt. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte unter Tel.-Nr. 04941/606-215 an die Polizei Aurich.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Berum - Einbruch ----- In dem Zeitraum von Ende März bis Freitagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Einfamilienhaus an der Blandorfer Straße. Im Haus wurden mehrere Schränke durchsucht, jedoch offenbar nichts entwendet. Zeugen dieser Straftat sollten sich mit der Polizei in Norden in Verbindung setzen, Tel.-Nr. 04931/9210.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad ----- Am Freitagabend kam es aufgrund der tiefstehenden Sonne zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die Sonne blendete die 62-jährige Pkw-Führerin aus Leerhafe derart, dass sie beim Einfahren von der Bürgermeister-Schoon-Straße auf die Isumser Straße den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer übersah. Der 51-jährige, ebenfalls aus Leerhafe stammende Motorradfahrer, befuhr zu diesem Zeitpunkt die Isumser Straße in Richtung Stadtmitte. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

