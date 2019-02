Polizei Duisburg

POL-DU: Rollerfahrer schwer verletzt

Duisburg-Großenbaum (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 64-jährige PKW-Fahrerin den Altenbrucher Damm in Duisburg-Großenbaum. Beim Linksabbiegen auf die A 59 übersah sie einen entgegenkommenden 58-jährigen Rollerfahrer. Trotz Bremsen und Ausweichen prallte der Rollerfahrer gegen die rechte Seite des Autos. Dabei wurde er schwer verletzt und mittels Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht, wo er verblieb. Der Roller wurde bei dem Unfall total beschädigt; am PKW entstand schwerer Sachschaden.

