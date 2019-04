Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallverursacher wird gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der am Donnerstag um 10:20 Uhr auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung an der Uffenstraße in Norden einen roten VW Up beschädigte. Er touchierte den geparkten Wagen und fuhr in Richtung Norddeich weg, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Insgesamt entstand ein Sachschaden zirka im oberen dreistelligen Bereich. Laut eines Zeugen handelt es sich bei dem Verursacher um einen gau-silbernen Toyota Highlander mit Kennzeichenbeginn HSK. Die Polizei ermittelt und bitten Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten und den Wagen geben können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

