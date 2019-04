Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft; Esens - Fahrrad gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Einbruch in Einzelhandelsgeschäft

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Einzelhandelsgeschäft in der Theodor-Thomas-Straße in Esens eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen 19 Uhr und 7:30 Uhr ein Fenster ein und gelangten so ins Innere. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ermittlungen zur Schadenshöhe dauern an. Zeugen, die Hinweise auf die Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04971 92718110 zu melden.

Esens - Fahrrad gestohlen

Unbekannte haben in Esens ein hochwertiges graues Fahrrad der Marke Pegasus gestohlen. Die Tat wurde am Mittwoch zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr in der Bahnhofstraße begangen. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

