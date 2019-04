Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Nachtragsmeldung, Kradfahrer schwer verletzt

Aurich/Wittmund (ots)

Polizeiinspektion AurichWittmund Pressemeldung für den 10.04.2019

Altkreis Aurich

. Kradfahrer schwer verletzt

Am Mittwochnachmittag sollte in Aurich - Schirum ein Kradfahrer (21 J, m., Südbrookmerland) kontrolliert werden. Vor einer Ampel haltend wurde der Kradfahrer von den Beamten angesprochen. Der Kradfahrer reagierte aber nicht auf diese Ansprache sondern fuhr unvermittelt an. Die Beamten nahmen deshalb die Verfolgung auf. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr der er unter Begehung weiterer Verkehrsverstösse in Richtung Emder Straße. An der Einmündung Julianenburger Straße / Emder Straße fuhr er bei Rotlicht von der Julianenburger Straße auf die Emder Straße und wollte weiter in Richtung Emden fahren. Hierbei stieß er aber mit einem aus Richtung Emden kommenden in Richtung Pferdemarkt fahrenden Pkw ( 51 J, w, Aurich )zusammen. Der Kradfahrer stürzte, sein Krad schleuderte dann noch gegen einen weiteren Pkw ( 40 J, w. Aurich). Der Kradfahrer wurde schwer verletzt in die UEK eingeliefert. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besaß, ob das Krad zugelassen war, muss noch ermittelt werden. An einem Pkw entstand ein schwerer Sachschaden während der andere Pkw nur leicht beschädigte wurde, das Krad wurde ebenfalls schwer beschädigt und musste vom Abschleppdienst geborgen werden. Da an der Unfallstelle auch Betriebsstoffe ausliefen wurde zur Beseitigung der Gefahrenstelle die Feuerwehr angefordert. Aufgrund der Sperrung der Kreuzung für eine längere Zeit, kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen im Auricher Stadtgebiet.

