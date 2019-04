Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Einbruch in Apotheke; Ihlow - Winterreifen gestohlen; Südbrookmerland - Mountainbike, Pedelec und Kinderrad gestohlen

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Einbruch in Apotheke

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Apotheke am Verlaatsweg in Großefehn eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen öffneten die Täter zwischen 18:15 Uhr und 7:45 Uhr gewaltsam ein Fenster. Anschließend durchsuchten sie das Innere und stahlen eine geringe Summe Bargeld. Der Sachschaden liegt schätzungsweise um ein vielfaches Höher im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich zu melden unter Telefon 04943 3970.

Ihlow - Winterreifen gestohlen

Auf dem Pendlerparkplatz in Ihlow, Friesenstraße, wurden in der Zeit von Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 6:30 Uhr, Winterreifen gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen montierten die Täter sie von einem abgestellten schwarzen Skoda Octavia ab. Zum Aufbocken wurden Holzbalken verwendet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen haben, oder andere Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04929 1310.

Südbrookmerland - Mountainbike, Pedelec und Kinderrad gestohlen

Ein hochwertiges Mountainbike der Marke Bulls wurde am Montag von einem Grundstück in Südbrookmerland gestohlen. Der Eigentümer hatte es gegen 20 Uhr an einem Carport im Gänseweg in Moordorf abgestellt. Als er gegen 21 Uhr zurückkehrte, war das grüne Rad verschwunden. Unbekannte entwendeten außerdem ein schwarz-silbernes Pedelec, das in Victorbur in einem Holzschuppen am Röpkesweg stand. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Am Donnerstag stellte ein 47-Jähriger fest, dass das Fahrrad seiner Tochter gestohlen worden war. Das Gefährt der Marke Raleight war zwischen 7:15 Uhr und 14:40 Uhr an der Bushaltestelle am Kastanienweg in Moordorf abgestellt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04942 1337.

