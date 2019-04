Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Drei Leichtverletzt nach Auffahrunfall; Großefehn - Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Drei Leichtverletzt nach Auffahrunfall

Drei Auricher wurden am Donnerstag gegen 7:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Aurich leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren die Fahrer eines Mercedes-Benz, Skoda Rapid und Ford Fiesta in genannter Reihenfolge hintereinander auf der Straße Schoolpad in Richtung Raiffeisenstraße unterwegs. Verkehrsbedingt musste der 74-Jährige im ersten Wagen halten - infolgedessen stoppte auch die 45-Jährige im Skoda. Das bemerkte die 48-Jährige im Ford zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Skoda auf den Mercedes geschoben. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. Schätzungsweise entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Großefehn - Zwei Menschen bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwoch gegen 15:25 Uhr zwei Menschen in Großefehn leicht verletzt worden. Dabei wollte ein 82 Jahre alter Wiesmoorer mit einem Volvo vom Moorlanger Weg nach links in die Oldendorfer Straße abbiegen. Er bemerkte zu spät, dass eine 22 Jahre alte Wittmunderin vorfahrtsberechtigt in Richtung Reithstraße fahrend mit einem VW Golf herannahte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. An beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Infolge des Unfalls kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell