POL-AUR: Großheide - Einbrecher festgenommen, Südbrookmerland - Gestohlene Fahrränder aufgefunden, Ihlow - Roller gestohlen Großefehn - Herrchen und Hund bei Unfall schwer verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Einbrecher festgenommen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist in ein Tankstellengebäude in Großheide eingebrochen worden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand bemerkten Zeugen gegen 1:30 Uhr, dass ein Fenster des Gebäudes an der Großheider Straße gewaltsam geöffnet worden war und riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, floh der mutmaßliche Täter. Er wurde im Nahbereich von der Polizei festgenommen. Es handelt sich um einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Wittmund.

Südbrookmerland - Gestohlene Fahrränder aufgefunden

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Südbrookmerland Radfahrer kontrolliert. Gegen 18 Uhr überprüften die Beamten eine Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden zwischen zwölf und 18 Jahren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Auricher Straße, nahe Roßkampweg, in Moordorf. Dabei stellten die Polizisten fest, dass es sich bei zwei Mountainbikes, die ein 13 und ein 14 Jahre alter Jugendlicher aus Südbrookmerland mit sich führten, um Diebesgut handelt. Wie die Räder in den Besitz der Jugendlichen gelangten, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Mountainbikes wurden sichergestellt.

Ihlow - Roller gestohlen

Ein Motorroller wurde am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 20 Uhr in Ihlow gestohlen. Das Zweirad war in einer Werkshalle an der Friesenstraße abgestellt gewesen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04929 1310.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Herrchen und Hund bei Unfall schwer verletzt

Ein Mann und sein Hund wurden am Donnerstag gegen 21:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Großefehn schwer verletzt. Der 32-jährige Ihlower befand sich auf der Fahrbahn der Kanalstraße Nord, Nähe Einmündung Brückstraße. Sein Hund war zuvor in Richtung der Kanalböschung gelaufen und er beabsichtigte, ihn zurückzuholen. Dann näherte sich ein 18-Jähriger aus Großefehn in einem BMW. Er bemerkte den Mann und den zurückgekehrten Hund zu spät, so dass es zum Zusammenstoß zwischen dem Mann und dem Auto kam. Der 32-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Tierarzt versorgte den Hund noch vor Ort. Schätzungsweise entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

