Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Versuchter Wohnungseinbruch; Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz; Langeoog - 19-Jähriger klettert auf Inselbahn

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Versuchter Wohnungseinbruch

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu verschaffen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in den Flur des Wohnhauses und versuchten, die Tür zu einer Wohnung aufzuhebeln. Der Vorfall ereignete sich zwischen Freitag- und Sonntagabend in der Weidkämpe in Friedeburg. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04465 290.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht auf Parkplatz

Eine blaue Mercedes A-Klasse wurde am Sonntagmittag in Wittmund beschädigt. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt, zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr, an der Harpertshausener Straße geparkt. Nach bisherigem Erkenntnisstand touchierte ein Autofahrer den Wagen beim Rückwärtsausparken und fuhr davon. Es entstand Sachschaden, schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden erbeten unter Telefon 04462 9110.

Sonstiges Geschehen

Langeoog - 19-Jähriger klettert auf Inselbahn

Ein 19-Jähriger aus Lüneburg hat bei einer Fahrt mit der Inselbahn auf Langeoog eine Notbremsung ausgelöst. Er war während der Fahrt in Richtung Fähranleger auf das Dach eines Personenwagens gestiegen. Ein Zugbegleiter leitete umgehend die Notbremsung ein. Während der Bremsung kletterte der 19-Jährige zurück in den Wagen. Verletzt wurde nach bisherigem Erkenntnisstand niemand. Gegen den Heranwachsenden aus Lüneburg wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

