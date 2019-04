Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugenaufruf nach Tankstellenüberfall; Hinte - Autoreifen gestohlen; Norden - Tür beschädigt; Marienhafe - Lack beschädigt

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugenaufruf nach Tankstellenüberfall

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitagabend eine Tankstelle in Norden überfallen. Gegen 22:20 Uhr betrat der vermummte Täter die Tankstelle an der Norddeicher Straße. Er bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe und erbeutete Geld und Tabakwaren. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls beschreiben den Täter als ca. 1,75 Meter groß und schlank. Er trug nach bisherigem Erkenntnisstand helle Kleidung, unter anderem einen Kapuzenpullover, eine Jogginghose und weiße Turnschuhe. Zudem hatte er einen Rucksack bei sich. Sein Gesicht hatte er mit einem schwarzen Tuch vermummt. Der Täter ist weiterhin flüchtig. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Raubüberfall oder zum Täter geben können, sich zu melden unter Telefon 04941 606 215.

Hinte - Autoreifen gestohlen

In Hinte haben Unbekannte Autoreifen gestohlen. Sie gehören zu einem schwarzen Ford Focus, der auf einem Firmengelände an der Hans-Böckler-Allee geparkt war. Ereignet hat sich die Tat zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr. Die Unbekannten bockten den Wagen auf und entfernten die Sonderbereifung (18 Zoll LM Felge im 5-Speichendesign mit Niederquerschnittreifen). Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04925 2131.

Norden - Tür beschädigt

Die Tür eines Einfamilienhauses an der Kirchstraße in Norden wurde zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, von Unbekannten beschädigt. Mutmaßlich wirkten die Täter mit Gewalt auf das Glas der Tür ein, indem sie dagegen traten oder es einschlugen. Insgesamt entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Marienhafe - Autolack zerkratzt

Einen Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich haben Unbekannte zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 10 Uhr, an einem blauen VW Polo verursacht. Der Wagen war an der Straße Tjücher Campen in Marienhafe abgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen haben Unbekannte den Lack mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Polizei ermittelt und bitte um Hinweise unter Telefon 04934 4129.

