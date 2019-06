Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Enkeltrick - Unter Drogeneinfluss gefahren

Fulda (ots)

Enkeltrick - 9.000 Euro erbeutet

Neuhof - Wie bereits berichtet, waren der Polizei am Montag (17.6.) mehrere Telefonbetrüger gemeldet worden, die versucht hatten, mit dem Enkeltrick mehrere Seniorinnen zu betrügen. Leider ist jetzt ein Fall in Neuhof bekannt geworden, bei dem eine 89-jährige Seniorin betrogen wurde und einem unbekannten Geldabholer 9.000 Euro ausgehändigt hat. Der Mann wird wie folgt beschrieben: 20-25 Jahre alt, 170-175 Zentimeter groß, sehr schlank, mit kurzen schwarzen Haaren. Er trug eine schwarze enge Chino-Hose und hatte ein südländisches, leicht orientalisches Erscheinungsbild. Das Geld wurde am Montagabend (17.6.), gegen 17.00 Uhr, in der Rommerzer Straße übergeben.

Kellerverschläge aufgebrochen

Fulda - In einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Straße in Horas brachen Unbekannte bereits zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche (12./13.6.) insgesamt sechs Türen von Kellerverschlägen auf. Ob sie etwas gestohlen haben ist nicht bekannt.

Unter Drogeneinfluss mit dem Motorrad unterwegs

Fulda - In der Innenstadt kontrollierten Beamte der Polizeistation Fulda in der Mittwochnacht (19.6.), kurz nach Mitternacht, einen Motorradfahrer, da an seinem Zweirad ein als gestohlen gemeldetes Kennzeichen angebracht war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 37-jährige Fahrer aus Eichenzell unter Drogeneinfluss stand. Der bereits einschlägig als Drogenkonsument bekannte Mann war nicht im Besitz eines Führerscheins, das Kraftrad war weder versteuert noch versichert. Seiner umfangreichen Ermittlungsakte werden nun weitere Verfahren wegen Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, sowie Vergehen gegen die Kfz-Steuer- und Versicherungsgesetze hinzugefügt.

