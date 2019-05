Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jährige sexuell belästigt: Bundespolizisten nehmen 23-Jährigen vorläufig fest

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Samstagmorgen (04.05.2019) gegen 01.30 Uhr im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs einen 23-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der nigerianische Staatsangehörige steht im Verdacht, zuvor mehrere Reisende am Bahnsteig verbal belästigt und einer 17-Jährigen an deren Oberschenkel, Gesäß und Brust gefasst zu haben. Die Minderjährige flüchtete anschließend in ein Schnellrestaurant am Hauptbahnhof und erzählte Unbeteiligten von dem Vorfall, welche den Polizeinotruf wählten. Alarmierte Beamte der Bundespolizei nahmen den mit etwa 2,2 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn auf das Polizeirevier. Dort verblieb er bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam. Der im Rems-Murr-Kreis wohnende 23-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen sexueller Belästigung rechnen.

