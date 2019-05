Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kinder legen Metallschilder auf Gleise

Korntal-Münchingen/Zuffenhausen (ots)

Drei Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren haben am Sonntagabend (05.05.2019) gegen 19.20 Uhr zwischen Korntal-Münchingen und Zuffenhausen zwei Metallschilder (Straßenschild und Warnschild) auf die Schienen gelegt. In der Folge überfuhr eine durchfahrende Lok die beiden Schilder und beschädigte diese. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen die in Zuffenhausen wohnenden Kinder an und übergaben sie anschließend ihren erziehungsberechtigten Eltern. Weiterhin klärten die Bundespolizisten die Kinder sowie ihre Eltern über die Gefahren auf Bahnanlagen auf.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang nicht nur auf die Gefahren durch den unbefugten Aufenthalt im Gleisbereich hin, sondern auch auf die Gefahren umherfliegender Teile, welche durch das Auflegen von Gegenständen bestehen.

