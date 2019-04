Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Betrunken auf dem Fahrrad - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Radfahrer fuhr gegen einen geparkten Pkw

Am Sonntag (21.04.2019, gegen 17:35 Uhr) befuhr ein 48jähriger Mann aus Rumänien die Bonnstraße in Brühl. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam es zu einem Verkehrsunfall. Der Radfahrer stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen und stürzte. Nach einem ersten Alkoholtest wurde dem Mann anschließend eine Blutprobe entnommen. Zum Glück verletzte sich der 48jährige bei dem Sturz nur leicht. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

Trunkenheit im Straßenverkehr gefährdet nicht nur Sie und Andere. Sie kann den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge habe. Dies betrifft auch Radfahrer! (ms)

