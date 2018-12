POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Stadtkyll (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, den 30.11.2018, 05.00 Uhr und Samstag, den 01.12.2018, 09.25 Uhr wurde im Industriegebiet Stadtkyll, Im Hahnborn, ein Reifen eines schwarzen Pkw Ford Fiesta zerstochen. Das Fahrzeug war in der Nähe des Rewe-Marktes geparkt. Zeugen, die Hinweise zur Tat und Täter/n geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden, Tel.: 06551-9420 oder per Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.

