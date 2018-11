POL-BI: Unfall mit 3 Verletzten auf der A2 zwischen Veltheim und Bad Eilsen

Bielefeld (ots) - Bu. Am 25.11.2018, gegen 12.15 Uhr, kam es auf der BAB 2, FR Hannover, zwischen den Anschlussstellen Veltheim und Bad Eilsen, zu einem Verkehsunfall mit drei verletzten Personen.

Auf Höhe des Km 287 kam ein PKW Fiat aus ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Ein heranfahrender PKW Peugeot konnte nicht mehr ausweichen und prallte in den verunfallten PKW Fiat. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 55jährige Fahrerin in ihrem PKW Fiat eingeklemmt. Sie war nicht mehr ansprechbar und musste durch die Feuerwehr, mit schwerem Gerät befreit werden. Der 28ährige Fahrer des PKW Peugeot, sowie sein 25 jähriger Beifahrer, wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die BAB 2 wurde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für ca. eine Stunde gesperrt. Dadurch entstand ein Rückstau von ca 5 km.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell