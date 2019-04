Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190418-3: Berauscht auf der Autobahn gefahren- Bedburg

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer ist durch seine "zügige Fahrweise" am Mittwoch (17. April) um 20:00 Uhr auf der Bundesautobahn (BAB) 61 aufgefallen.

Der goldene Astra überholte auf der BAB 61 in Richtung Koblenz eine Zivilstreife der Polizei. Die Beamten setzten sich kurz darauf wieder vor das in Polen zugelassene Fahrzeug und forderten den Fahrer an der Anschlussstelle Bedburg mittels Anhaltesignalgeber auf, ihnen zu folgen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle verlief ein Drogenvortest positiv. Im Auto fanden die Beamten Betäubungsmittel und nahmen den Mann vorläufig fest. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Sein Auto musste vom Anhalteort abgeschleppt werden, da es dort nicht stehen bleiben konnte. Weitere Ermittlungen dauern an. (wp)

