POL-EL: Lingen - Pkw-Aufbruch

Lingen (ots) - Am Samstagabend, zwischen 18:50 Uhr und 19:15 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz einer Tennishalle an der Waldstraße die Scheibe der Beifahrerseite eines BMW ein und entwendet daraus eine Handtasche mit persönlichen Papieren und Bargeld. Da es immer wieder zu gleichen Taten im Lingener Stadtgebiet kommt, empfiehlt die Polizei dringend, keine Taschen oder Wertgegenstände sichtbar in geparkten Autos liegen zu lassen. /hue

