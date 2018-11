POL-EL: Sögel - Gefährliche Körperverletzung mit Softair-Waffe

Sögel (ots) - Am späten Samstagabend, um 23:30 Uhr, kam es an der Sigiltrastraße vor einer Pizzeria zu einer gefährlichen Körperverletzung. Zwei Männer (22 / 24) aus Börger wurden dabei verletzt. Ein 19 jähriger Täter aus Werlte schoß dort vermutlich mit einer Softair-Waffe auf die beiden Opfer. Einem der Opfer schoß der Täter dabei aus unmittelbarer Nähe auf den linken Oberschenkel und dem anderen Opfer legte er nach erstem Ermittlungsstand die Waffe an die linke Schläfe und drückte ab. Die genauen Tatumstände sind zur Zeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. /hue

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell