POL-EL: Meppen - Ladendiebstahl missling

Meppen (ots) - Am Samstagnachmittag, um 16:05 Uhr, versuchte ein 51 jähriger Mann aus den Niederlanden im Marktkauf an der Schwefinger Straße mehrere Kosmetik- und Hygieneartikel zu stehlen. Hierzu versteckte er Waren im Wert von über 180,- Euro in seiner Jacke und versuchte anschließend den Kassenbereich ohne zu zahlen zu passieren. Der Diebstahl wurde jedoch beobachtet und flog auf. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro einbehalten. Der Mann aus Emmen muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten. /hue

