POL-EL: Bawinkel - Fahrer eines gelben Kleinwagens gesucht

Bawinkel (ots) - Gestern Mittag kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Haselünner Straße. Eine 60-jährige Frau fuhr die Haselünner Straße in Richtung Haselünne, als ihr ca. einen Kilometer hinter dem Ortsausgang Bawinkel ein gelber Kleinwagen auf ihrer Fahrbahn entgegenkam. Dieser befand sich gerade in einem Überholmanöver. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Frau aus, fuhr durch den Seitenraum und erfasste drei Leitpfähle. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden. Der Fahrer des gelben Kleinwagens entfernte sich von der Unfallstelle. Neben der 60-jährigen Frau, musste ein weiteres Fahrzeug ebenfalls ausweichen. Der Fahrer dieses Wagens sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Rufnummer (05961)955820 zu melden.

