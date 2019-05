POL-OL: +++ Bauwagen aufgebrochen +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

In der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 7.40 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Oskar-Homt-Straße mehrere Baumaschinen sowie Elektrozubehör. Die Diebe hatten zuvor eine mit einem Vorhängeschloss gesicherte Tür aufgebrochen. Der Wert des Diebesgutes beträgt mehrere Tausend Euro. (535090)

Ein weiterer Diebstahl wurde am Donnerstagmorgen von einer Baustelle am Uhlhornsweg gemeldet: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Unbekannte gewaltsam vier Bauwagen aufgebrochen und Akkus sowie Ladegeräte für Elektrowerkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf über 2000 Euro beziffert. (539974)

Hinweise werden unter Telefon 0441/790-4115 entgegen genommen.

