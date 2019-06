Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher leeren Firmentresor

Borken (ots)

Bargeld aus einem Firmentresor haben bisher unbekannte Täter in Borken erbeutet. Zwischen Sonntag, 16.15 Uhr, und Montag, 07.15 Uhr, hebelten sie ein Fenster im Obergeschoss einer Firma an der Raiffeisenstraße auf und stiegen ein. Den Firmentresor öffneten sie gewaltsam bevor sie an das Bargeld gelangten.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861 / 900-0).

