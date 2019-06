Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Baum beendet Ausweichmanöver

Polizei sucht Zeugen

Ahaus-Ottenstein (ots)

Am Montagvormittag befuhr ein 59-Jähriger aus Horstmar mit einem Kleintransporter die Kettelerstraße stadteinwärts. Kurz vor Erreichen einer Verkehrsinsel fuhr ein schwarzer Kleinwagen plötzlich vom Fahrbahnrand an. Der 59-Jährige machte eine Vollbremsung und verhinderte dadurch einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen, geriet jedoch ins Schleudern und prallte zunächst gegen eine Verkehrsinsel und dann gegen einen Baum. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Nach Angaben des 59-Jährigen habe eine Person mit schwarzen, schulterlangen Haaren den schwarzen Kleinwagen mit rumänischer Länderkennung gefahren.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0) zu melden.

