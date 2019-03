Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kupferrohre von Firmengelände gestohlen

53940 Hellenthal-Rescheid (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Donnerstag aus einem Recylingcontainer, der auf einem Firmengelände an der Straße Rescheid abgestellt wurde, circa 300 Kilogramm Kupferrohre (Altmetall). Zusätzlich ließen die Täter noch diversen Unrat (Altreifen und Holzplatten) zurück. Spuren wurden gesichert, die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Euskirchen dauern an. Der Gesamtschaden liegt knapp im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

