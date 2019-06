Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Unfallbeteiligter flüchtet und hinterlässt Schloss

Isselburg (ots)

Als der 23-jährige Bocholter am Sonntag zu seinem geparkten Pkw zurückkehrte, musste er einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro an dem Wagen feststellen. Geparkt hatte er den blauen VW Golf zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr an der Wilhelm-Schmölder-Straße in Isselburg. Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten als solcher nicht nach und hinterließ vermutlich ein abgebrochenes Schloss, das sich vor dem linken Vorderrad des Pkw befand.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt (Telefon 02871 - 2990).

