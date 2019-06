Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Einbruch in zwei Lokalitäten

Borken (ots)

Beinahe zum Einbruch kam es in der Zeit von Sonntag gegen 20.00 Uhr bis Montag um 17.30 Uhr in einer Konditorei an der Johanniterstraße und in einem Restaurant an der Johann-Walling-Straße in Borken. Unbekannte Täter versuchten, die verschlossenen Zugangstüren aufzuhebeln. An beiden Lokalitäten entstand ein Sachschaden. Zu einem Beuteschaden kam es nicht.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken (Telefon 02861 - 9000).

