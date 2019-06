Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Dachrinne von Bauernhof entwendet

Velen (ots)

Erst fiel Anwohnern am Montag gegen 13.45 Uhr ein weißer Transporter mit Recklinghausener Kennzeichen auf, der von einem Hof in Velen aus Richtung Eschstraße fuhr. Daran anschließend stellten die Bewohner des landwirtschaftlichen Anwesens fest, dass mehrere ausgediente verzinkte Dachrinnen fehlten, die auf dem Gelände gelegen hatten. Der weiße Transporter sei bereits zehn Tage zuvor auf dem Hof gewesen. In dem Transporter hätten ein unbekannter Mann und zwei ebenso unbekannte Frauen gesessen. Getragen habe die unbekannte Frau einen langen Rock und Sandalen mit Glitzersteinen.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken (Telefon 02861 - 9000).

