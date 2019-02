Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbrüche in Gartenhäuser

Pirmasens (ots)

In dem Zeitraum Donnerstag, 21.02.2019, ca. 15:30 Uhr bis Samstag, 23.02.2019, 11:30 Uhr ereigneten sich im Bereich der Gemarkung Auf der Kling, Pirmasens zwei Einbrüche in dort befindliche Gartenhäuser. Bislang unbekannte Täter brachen jeweils die Türen zu den Gartenhäusern auf und entwendeten hauptsächlich alkoholische Getränke. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 200,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

