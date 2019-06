Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Es blieb beim Versuch

Borken (ots)

Gleich zwei Mal versuchten unbekannte Täter in Arbeitsräume nahe der Innenstadt Borken einzubrechen. In der Zeit zwischen Mittwochmittag, 19.06.2019, und Montagmorgen, 24.06.2019, wurde versucht, in eine Arztpraxis an der Heidener Straße einzudringen. Dabei entstanden Hebelspuren an der Eingangstür der Praxis. In Büroräumlichkeiten an der Bahnhofstraße versuchten die unbekannten Täter in der Zeit vom 21.06.2019 gegen Mittag bis zum 24.06.2019 am frühen Morgen mehrere rückwärtig gelegene Fenster aufzuhebeln. An beiden Gebäuden entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 600 Euro.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken (Telefon 02861 - 9000).

