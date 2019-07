POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg vom 13.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Bad Harzburg

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss: Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf einen nicht zugelassenen Pkw in Bad Harzburg, OT Schlewecke, am Freitagmorgen wurden gegen einen 39-jährigen Mann aus Dortmund diverse Strafverfahren eingeleitet: der Mann räumte ggü. der Polizei ein, den Pkw mehrfach unter Drogeneinfluss im öffentlichen Straßenverkehr geführt zu haben und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Zudem war der Mann im Besitz von Betäubungsmitteln und hatte eine Geldstrafe aus einem früheren Verfahren zu bezahlen.

Platzregen hebt Gullydeckel aus der Fahrbahn: Nach dem Platzregen am Freitagnachmittag melde sich ein 20-jähriger Pkw-Führer aus Seesen bei der Polizei: Er sei mit seinem Pkw über einen Gully-Deckel gefahren, welcher aufgrund des starken Regens aus der Fahrbahn des Buchenweges gehoben worden sei. Vor Ort konnte an dem Pkw kein Schaden festgestellt werden, der Gully-Deckel wurde durch die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten wieder an Ort und Stelle gebracht.

Verkehrsunfall durch Missachtung der Vorfahrt: Eine 75-jährige Frau aus Berlin befuhr mit ihrem Peugeot die Kantor-Schünemann-Straße aus Rtg. Badestraße kommend und wollte nach links auf die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen von links auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße kommenden, bevorrechtigten 69-jährigen Mann aus Vienenburg mit seinem Mofa. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Vienenburger stürzte und zog sich leichte Verletzungen am linken Unterarm zu. Die Beteiligten machen vor Ort unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. An den beteiligten Fahrzeugen konnten keine Schäden festgestellt werden.

Verkehrsunfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve: Am Samstagmorgen befuhr ein 28-jähriger Mann aus Oker mit seinem Pkw Mitsubishi die K 70 aus Rtg. Oker kommend in Rtg. Harlingerode. Im Ausgang der Rechtskurve in Höhe des Friedhofs Harlingerode geriet der Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regenfeuchter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die linke Leitplanke. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden am Pkw und ein Schaden an der Leitplanke, die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1250 Euro.

Vienenburg

Sachbeschädigungen an Eingangstüren von Einkaufsmärkten: In der Nacht von Freitag, 12.07.2019, auf Samstag, 13.07.2019, beschädigten bislang U.T. durch Steinwürfe die Eingangstüren von zwei Einkaufsmärkten in Vienenburg. Betroffen waren der REWE-Markt in der Wiedelaher Straße und der Penny-Markt in der Osterwiecker Straße. Die Schadenshöhe liegt bei jeweils ca. 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vienenburg, 05324-2278, oder in Bad Harzburg, 05322-911110, zu melden.

