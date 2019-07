POL-GS: Langelsheim. Pressebericht v. 12.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Umzugsauftrag endet in Körperverletzung

Am Fr., 12.07.2019, 12.45 Uhr, kam es in Lautenthal nach einem Umzug zum Streit zwischen einem 64-jährigen Mitarbeiter eines Umzugsunternehmens und dem 31-jährigen Auftraggeber. Im Verlauf verließ der Mitarbeiter die Wohnung des Anzeigeerstatters trotz Aufforderung nicht und trat ihn auch noch in den Unterleib. Die Polizei Langelsheim ermittelt nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

Unfall unter erhebl. Alkoholeinwirkung verursacht

Am Fr., 12.07.2019, 12.50 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Pkw-Fahrer aus der Samtgemeinde Lutter mit seinem Pkw VW Golf die K 1 von Jerstedt i.R. Langelsheim. Nach dem Ortseingang Langelsheim geriet er im Kurvenverlauf ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und danach auf einem Grundstück zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 4000 Euro. Beim Fahrzeugführer wurde Alkoholeinwirkung festgestellt, ein Test am Alcomaten ergab 3,19 Promille. Folge: Blutentnahme, Sicherstellung des Führerscheins und Einleitung eines Strafverfahrens.

