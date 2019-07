Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebreicht des PK Seesen für den 11.07.2019. Im Auftrage Felka, PHK

Goslar (ots)

Kennzeichenmissbrauch

Seesen. 09.07.2019. Nach einem Hinweis eines Zeugen wird gegen einen 46-jährigen aus Seesen ermittelt, der die Kennzeichenschilder eines Ford Fokus an einen Ford Ka montierte und dann letzteren im öffentlichen Verkehrsraum führte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (Fel.)

Verkehrsunfallflucht

Seesen. 09.07.2019. Zwischen 11:30 und 12:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der Landessparkasse (Rosenstraße) abgestellter VW Passat von einem unbekannten, mutmaßlich weißen, Fahrzeug beschädigt. Dessen Fahrer wartete allerdings nicht, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Seesen unter 05381-944-0 entgegen. (Fel.)

Sachbeschädigung an PKW

Seesen. 10.07.2019, 12:30 Uhr. Nur für wenige Minuten parkte ein 29-jähriger sein Firmenfahrzeug (Seat in gelb) auf dem Rewe-Parkplatz in der Zimmerstraße. Eine unbekannte Person beschädigte, mutmaßlich durch Schlagen oder Treten, das Glas des linken Außenspiegels. Es werden Zeugen des Vorfalls gesucht. (Fel.)

Verkehrsunfall mit verletzter Person.

Seesen. 10.07.2019, 13:11 Uhr. Eine Bockenemerin war auf der B243 aus Seesen in Rtg. Bornhausen unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache geriet die 72-jährige Mercedesfahrerin zunächst auf die Gegenfahrbahn und dann von dieser nach links ab. Ca. 50 Meter von der Straße entfernt kam der PKW auf einem Acker zum Stehen. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur Beobachtung ins Krankenhaus nach Seesen. Ein ihr engegenkommender PKW Seat wurde nicht beschädigt. Der 18-jährige Fahrer reagierte schnell und wich dem entgegenkommenden Mercedes nach links aus. Der Sachschaden ist mit ca. 600,- Euro eher gering. (Fel.)

Verkehrsunfall durch körperliche Beschwerden / Einschränkungen

Rhüden. 10.07.2019, 14:00 Uhr. Ein 63-jähriger Seesener verließ mit seinem VW den Parkplatz des Rewe-Marktes in Rhüden. Einer Zeugenaussage entsprechend sei er einen Halbkreis beschreibend mit langsamer Geschwindigkeit - über den Gehweg und eine Grünfläche zurück in Rtg. Parkplatz gefahren. Noch vor Erreichen des Parkplatzes stieß er gegen einen in der Ostlandstraße geparkten PKW Ford. Zeugen versuchten, die Türen des Fahrzeugs zu öffnen, was jedoch nicht gelang. Der Fahrer konnte offensichtlich wegen Koordinationsschwierigkeiten und / oder körperlicher Schwäche weder Tür noch Fenster selbst öffnen. Die Feuerwehr schlug letztendlich die Heckscheibe und die linke hintere Seitenscheibe ein, um dann den Wagen von innen öffnen zu können. Die Versorgung vor Ort fand durch einen Norarzt und mehrere Rettungssanitäter statt. In der Folge wurde der Mann dem Krankenhaus in Seesen zugeführt. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro. (Fel.)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Rhüden. 10.07.2019, 16:50 Uhr. Ein 62-jähriger BMW-Fahrer aus dem Bereich Peine verließ die BAB 7 und wollte nach links Rtg. Rhüden abbiegen. Er übersah den von links kommenden, vorfahrtberechtigten PKW Ford eines 31-jährigen Seeseners. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurden der Fahrer des BMW und die Beifahrerin des Ford verletzt. Ersterer kam mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Salzgitter. Die 28-jährige Seesenerin kam in das Krankenhaus in Seesen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, insgesamt ca. 5500,- Euro. (Fel.)

