Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, d. 10.07.2019, war in Clausthal, An der Marktkirche, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 13.45 Uhr ein VW-Tansporter am Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrer des Transporters zurückkehrte, stellte er fest, dass der Außenspiegel auf der Fahrerseite offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, der Schaden wird auf 400 EUR geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.. 05323 / 94110-0. /Krz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell