Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 11.07.2019.

Goslar (ots)

Baustellenleuchten gestohlen.

Goslar. In der Zeit von Montagnachmittag, 17.30 Uhr, bis Mittwochvormittag, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter fünf im Baustellenbereich der Ausfahrt zum Parkhaus in der Bismarckstraße aufgestellte Leuchten. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertfünfundzwanzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Gartentisch gestohlen.

Goslar. In der Zeit vor Mittwochvormittag, 11.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter den auf dem Balkon einer Wohnung im Kattenberg abgestellten Gartentisch, Farbe braun/runde Ausführung. Bei der Tat enstand ein Schaden in Höhe von knapp sechzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Schaukel beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Donnerstag, 27.06.19, 10.00 Uhr, bis Donnerstag, 04.07.19, 12.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannter Täter eine auf dem Schulhof der Grundschule Sudmerberg in der Sudmerbergstraße aufgestellte Schaukel. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fensterscheibe beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 23.00 Uhr, bis Dienstagnachmittag, 17.00 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter eine Bierflasche gegen die Fassade einer Moschee in der Bäringerstraße, wodurch der Glaseinsatz eines Fensters beschädigt wurde. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Dienstagabend, 19.15 Uhr, bis Mittwochvormittag, 07.45 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand des Erlenwegs, Höhe Haus Nr. 24-26, ordnungsgemäß abgestellter Toyota IQ mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug möglicherweise beim Ein- oder Ausparken im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell