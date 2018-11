POL-PPRP: Verfolgungsjagd wegen fehlendem Versicherungsschutz

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, 26.11.2018, gegen 21:45 Uhr kam es in Gartenstadt zu einer Verfolgung eines Rollerfahrers. Er war zuvor ohne Helm auf seinen Roller gesprungen und zügig losgefahren, nachdem er den Streifenwagen gesehen hatte. Die Verfolgungsfahrt endete schließlich am Limburgerhofweg. Dort war der Mofafahrer absichtlich über den Bordstein gefahren und dabei ins Schlingern gekommen und gestürzt. Er wurde dabei nur leicht verletzt. Als Grund für seine Flucht gab er einen fehlenden Versicherungsschutz an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell