POL-PPRP: Auffahrunfall verursacht Stau

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, 26.11.2018, gegen 16:20 Uhr kam es in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße zu einem Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden. Ein 56-Jähriger war mit seinem Auto auf das Fahrzeug einer 32-Jährigen aufgefahren. Obwohl beide Autos noch fahrbereit waren, fuhren sie bis zum Eintreffen der Polizei nicht zur Seite und blockierten so die Straße. Es bildete sich ein großer Rückstau.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell