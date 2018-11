POL-PPRP: Fahrradfahrerin angefahren

Ludwigshafen (ots) - Gegen 20:15 Uhr am 26.11.2018 übersah ein unbekannter Audifahrer in der Sternstraße eine 18-jährige Fahrradfahrerin. Sie war auf dem Radweg von Oggersheim in Richtung Friesenheim unterwegs und wollte gerade eine Straße überqueren, als der Autofahrer abbog und sie dabei mit dem Fahrzeug erfasste. Die 18-Jährige zog sich dabei Schürfwunden und Hämatome am Bein zu. Der unbekannte Autofahrer stieg indes aus, entschuldige sich, reichte der Radfahrerin 100 Euro und verließ dann unvermittelt die Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

