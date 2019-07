Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Teile einer Forstmaschine entwendet

Celle (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (09.07.2019) entwendeten unbekannte Täter in einem Waldstück zwischen Unterlüß und Weyhausen von einem Holzrückezug den Greifer samt Pendel und Rotator. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Unterlüß entgegen unter Telefon 05827/377.

