Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hermannsburg - Dachstuhlbrand an Fachwerkhaus

Celle (ots)

Aus noch nicht geklärter Ursache geriet in der vergangenen Nacht der Dachstuhl eines Fachwerkhauses in der Museumsstraße in Brand. Polizei und Feuerwehr wurden um 02:25 Uhr alarmiert. Die 68 Jahre alte Hausbewohnerin und ihr 40 Jahre alter Sohn erlitten keine Verletzungen. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst und beide konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Ob der Brand am heruntergezogenen Vordach durch Hitzeentwicklung im Außenkamin verursacht wurde, müssen Brandermittler der Polizei Celle nun klären. Am Abend zuvor war der Kamin zum Grillen benutzt worden. Es entstand ein Schaden in geschätzter mittlerer, fünfstelliger Höhe.

