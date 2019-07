Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hohne - Sachbeschädigung und Diebstahl an Dieselaggregat und Stromgenerator

Celle (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zu Samstag (06.07.2019) auf einem Feld in der Gemarkung Hohne ein Dieselaggregat sowie einen Stromgenerator. Der Landwirt hatte die Geräte am Freitagabend gegen 21:00 Uhr das letzte Mal kontrolliert. Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr waren die Geräte teilweise defekt und einige Teile gestohlen. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise von Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Polizei Wathlingen entgegen unter Telefon 05144/98660.

