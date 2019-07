Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen (02.07.2019) in der Burgunderstraße beide Fahrer verletzt worden. Eine 26-Jährige befuhr gegen 09.00 Uhr mit ihrem Audi die Burgunderstraße in Richtung Bahnhof Zuffenhausen. In einem Kurvenbereich überholte sie offenbar einen Radfahrer und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Astra eines 19-Jährigen. Der 19-Jährige musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen worden. Rettungskräfte kümmerten sich anschließend um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden, beide mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt zirka 20.000 Euro. Die Burgunderstraße war während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt.

