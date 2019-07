Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Wem gehört diese Kinderfahrrad? Polizei sucht Eigentümer!

Celle (ots)

Die Polizei in Bergen stellte am Samstag, 29.06.2019 um 21.00 Uhr ein Kinderfahrrad in der Berliner Straße sicher, das vermutlich zuvor gestohlen wurde. Der Geschädigte hat bisher keine Anzeige erstattet, so dass das 24 er- Kinderfahrrad der Marke Puky, Farbe gelb, rot und blau, noch immer bei der Polizei in Bergen steht. Wer sein Fahrrad erkennt, sollte sich bei der Polizei in Bergen unter der Telefonnummer 05051/47166-0 melden.

