Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Verletzte Person

In der Nacht auf Sonntag,d. 14.07.2019, gg. Mitternacht, wurde in Zellerfeld in der Teichstraße eine hilflose Person gemeldet. Die Funkstreife traf dort auf einen Mann, der schwere Gesichtsverletzungen hatte und nicht ansprechbar war. Seine Bekleidung war verschmutzt und teils zerrissen. Atemalkoholgeruch konnte bei ihm festgestellt werden. Für den Verletzten wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn in das Krankenhaus nach Seesen brachte. Die späteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Verletzten um einen 29-jährigen Mann aus Zellerfeld handelt. Derzeit ist noch unklar, ob er sich die Verletzungen bei einem Sturz zugezogen hat oder er Opfer einer Straftat wurde. Hinweise bitte an die Polizei in Clausthal, Tel.: 05323 / 94110-0.

Sachbeschädigung

Von Samstagabend bis Sonntag, d. 14.07.2019, 13.00 Uhr, wurde in Hahnenklee in der Parkstraße eine Glasscheibe der dortigen Telefonzelle eingeschlagen.

"Schwarzangler"

Ein Mitglied des Angelvereins, der den Oberen Grumbacher Teich, nahe Campingplatz Kreuzeck, gepachtet hat, meldete am Sonntag, d. 14.07.2019, gg. 17.30 Uhr, zwei Schwarzangler. Die beiden Männer habe der Meldende bereits angesprochen, sie hätten aber weiter geangelt. Als die Streife dort eintraf, hatten die beiden den Teich jedoch verlassen, konnten aber auf dem Camingplatz mit Hilfe des Meldenden ausfindig gemacht werden. Sie räumten ein, dort geangelt zu haben. Fische hätten sie nicht gefangen und auch nicht gewußt, dass man zum Angeln in Deutschland eine Erlaubnis haben muß. /Krz.

